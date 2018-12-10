Хеведес - о матче с "Шальке": "Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке перед игрой в другую раздевалку!"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шальке-04" поделился своими ожиданиями от предстоящей игры. Он надеется добиться победы и увезти домой три очка.

– С какими эмоциями вы подходите к выездному матчу с "Шальке" в Лиге чемпионов?

– Матч будет полон эмоций. Я выступал за этот клуб на протяжении 16 лет и отдал ему много сил. Я был капитаном команды в течение семи лет и прекрасно ее знаю. Для меня это будет словно возвращение домой, в свою гостиную. Будет немного странно, но я все равно с интересом жду возможности вновь повидаться со всеми, но поскольку я сейчас игрок "Локомотива", то, конечно, надеюсь добиться победы и увезти домой три очка.



– Какой реакции в свой адрес вы ждете от болельщиков в Гельзенкирхене?

– Думаю, меня ждет теплый прием. Мы расстались в хороших отношениях. Считаю, это было рациональное решение. Болельщики очень признательны за все, что я сделал для клуба за эти годы. Непривычно, когда футболист проводит в команде так много лет, и я думаю, что мне устроят радушный прием.

– Вам предстоит выйти на газон домашней арены "Шальке" в рядах команды гостей. Чувства, наверняка, будут странными?

– Это точно. Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке перед игрой в другую раздевалку! Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет проследовать в противоположную сторону. Чувства, несомненно, будут странными, и мне действительно любопытно, насколько я справлюсь с эмоциями.

Будет определенная нервозность, но с ней и приятное предвосхищение встречи со старыми партнерами и болельщиками, которые были с клубом все это время, остаются с ним и по-прежнему меня ценят. Надеюсь на это. Думаю, день для меня будет весьма необычным.

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