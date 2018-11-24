Хеведес может сыграть с "Галатасараем"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес может принять участие в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая", сообщает ТАСС. Немецкий футболист, чемпион мира-2014, получил травму колена в матче 15-го тура РПЛ против "Урала"​ (1:2).

"Повреждение Хёведеса оказалось несерьезным, защитник готовится к матчу Лиги чемпионов с "Галатасараем", – говорится в сообщении пресс-службы "Локо".

"Локомотив" потерпел четыре поражения в четырех турах и досрочно лишился шансов на выход в плей-офф.