18:47 | Футбол — Лига чемпионов

Хеведес может сыграть с "Галатасараем"

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Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес может принять участие в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая", сообщает ТАСС. Немецкий футболист, чемпион мира-2014, получил травму колена в матче 15-го тура РПЛ против "Урала"​ (1:2).

"Повреждение Хёведеса оказалось несерьезным, защитник готовится к матчу Лиги чемпионов с "Галатасараем", – говорится в сообщении пресс-службы "Локо".

"Локомотив" потерпел четыре поражения в четырех турах и досрочно лишился шансов на выход в плей-офф.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5830863

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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