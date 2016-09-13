Хет-трик Месси принес победу "Барселоне" над "Селтиком"

"Барселона" с победы над "Селтиком" стартовала в групповом турнире Лиги чемпионов. Матч завершился победой каталонской команды со счетом 7:0. Хет-триком отметился нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Свой первый матч аргентинец забил уже на третье минуте матча. Стоит отметить, что при счете 1:0 "Селтик" не забил пенальти.

Другой матч группы С "Манчестер Сити" – "Боруссия" (Менхенгладбах) был отменен из-за сильнейшего ливня.

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа С

"Барселона" (Испания) – "Селтик" (Шотландия) – 7:0 (2:0)

Голы: Месси, 3 (1:0). Месси, 27 (2:0). Неймар, 50 - штрафной (3:0). Иньеста, 59 (4:0). Месси, 60 (5:0). Суарес, 75 (6:0). Суарес, 88 (7:0).

Нереализованный пенальти: Дембеле (С), 24 (вратарь)

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич (Иньеста, 46), Бускетс (Рафинья, 61), Андре Гомиш, Месси, Суарес, Неймар.

"Селтик": де Врис, Лустиг, Туре, Святченко (О`Коннелл, 68), Тирни, Робертс (Армстронг, 68), Битон (Макгрегор, 76), Гамбоа, Браун, Синклэйр, Дембеле.

Предупреждения: тер Штеген, 23. Ракитич, 40. Браун, 56.

Судья: Хацеган (Румыния).

13 сентября. Барселона. Стадион "Camp Nou".

Трансляция матча и видео голов