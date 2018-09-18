Хет-трик Месси принес "Барселоне" победу над ПСВ

"Барселона" обыграла ПСВ в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 4:0. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Лионель Месси, еще один мяч забил Усман Дембеле.

Лига чемпионов

Группа B

"Барселона" (Испания) - ПСВ (Голландия) - 4:0 (1:0)

Голы: Месси, 32 (1:0). Дембеле, 75 (2:0). Месси, 77 (3:0). Месси, 87 (4:0).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Видаль, 85), Коутинью (Лангле, 81), Месси, Суарес, Дембеле (Артур, 83).

ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Фиргефер (Изима-Мирен, 66), Анхелиньо, Росарио (Гутьеррес, 82), Хендрикс, Перейро, Бергвайн (Мален, 78), де Йонг, Лосано.

Предупреждения: Фиргефер, 30. Юмтити, 55. де Йонг, 57.

Удаление: Юмтити, 79.

Судья: Сидиропулос (Греция).

18 сентября. Барселона. Стадион "Ноу Камп".