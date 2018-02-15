Хет-трик Мане позволил "Ливерпулю" разгромить "Порту"

В матче первого тура 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде победил "Порту" – 5:0. Хет-триком в составе гостей отметился Садио Мане. Еще по мячу в сетку ворот португальского клуба отправил Мохамед Салах и Роберту Фирмину. Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 6 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:5 (0:2)
Голы: Мане, 25 (0:1). Салах, 29 (0:2). Мане, 53 (0:3). Роберту Фирмину, 69 (0:4). Мане, 85 (0:5).
"Порту" (Португалия): Жозе Са, Рикарду Перейра, Рейес, Маркано, Теллес, Марега, Эррера, Сержиу Оливейра, Отавиу (Корона, 46), Брахими (Уорис, 62), Соарес (Гонсалу Пасьенсия, 74).
"Ливерпуль" (Англия): Кариус, Александр-Арнолд (Гомез, 79), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон (Матип, 75), Вайналдум, Салах, Роберту Фирмину (Ингс, 80), Мане.
Судья: Орсато.
14 февраля. Порту. Стадион Драгау.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/
Nikko45
Ну вот и ещё один четвертьфиналист нарисовался. Опять английский, вслед за Ман Сити.
01:51
Pablo_75
Веравалер Как-то даже за 0:7 не так обидно стало... Это же на выезде и целый Порту... ________ Ну да... Причина этих 5:0 и двух 7:0 в группе - не только собственно в силе ливерпульской атаки, но ещё и в мотивации - им не лень до последней минуты бежать и забивать ещё. Умница Клопп, футбольный романтик...
01:36
Веравалер
Как-то даже за 0:7 не так обидно стало... Это же на выезде и целый Порту...
01:16
tryam
минус один конкурент
01:14
oleg.bob
Точно, без Коутинью Ливер стал лучше. Иногда полезно избавляться от звёзд!
00:52
Denissimo
Pablo_75 а если и сейчас имею? до более сложного соперника. тогда что запоешь?
00:49
ozozolio
При Ван Дейке защита стала несколько стабильнее
00:49
kolyan-beckham
7:1 на Энфилде не так то и позорно...
00:47
Спартач и че?
так то Спартак может и нормально сыграл. у себя даже в ничейку
00:47
zamzam85
Ливерпуль без Коутиньо в порядке, Барса с ним мучается. вот и пойми этот футбол)
00:45
Pablo_75
Кто там против Клоппа что-то имел? Ливерпуль реально суперклуб, ненамного слабее Сити того же.
00:40
shpasic
португальцам ещё повезло, что не семь.
00:40