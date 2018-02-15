00:35 | Футбол — Лига чемпионов

Хет-трик Мане позволил "Ливерпулю" разгромить "Порту"

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В матче первого тура 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде победил "Порту" – 5:0. Хет-триком в составе гостей отметился Садио Мане. Еще по мячу в сетку ворот португальского клуба отправил Мохамед Салах и Роберту Фирмину. Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 6 марта. 

Лига чемпионов

1/8 финала 

"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:5 (0:2)

Голы: Мане, 25 (0:1). Салах, 29 (0:2). Мане, 53 (0:3). Роберту Фирмину, 69 (0:4). Мане, 85 (0:5). 

"Порту" (Португалия): Жозе Са, Рикарду Перейра, Рейес, Маркано, Теллес, Марега, Эррера, Сержиу Оливейра, Отавиу (Корона, 46), Брахими (Уорис, 62), Соарес (Гонсалу Пасьенсия, 74).

"Ливерпуль" (Англия): Кариус, Александр-Арнолд (Гомез, 79), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон (Матип, 75), Вайналдум, Салах, Роберту Фирмину (Ингс, 80), Мане.

Судья: Орсато.

14 февраля. Порту. Стадион Драгау.

Порту - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Nikko45

Ну вот и ещё один четвертьфиналист нарисовался. Опять английский, вслед за Ман Сити.

01:51

Pablo_75

Веравалер Как-то даже за 0:7 не так обидно стало... Это же на выезде и целый Порту... ________ Ну да... Причина этих 5:0 и двух 7:0 в группе - не только собственно в силе ливерпульской атаки, но ещё и в мотивации - им не лень до последней минуты бежать и забивать ещё. Умница Клопп, футбольный романтик...

01:36

Веравалер

Как-то даже за 0:7 не так обидно стало... Это же на выезде и целый Порту...

01:16

tryam

минус один конкурент

01:14

oleg.bob

Точно, без Коутинью Ливер стал лучше. Иногда полезно избавляться от звёзд!

00:52

Denissimo

Pablo_75 а если и сейчас имею? до более сложного соперника. тогда что запоешь?

00:49

ozozolio

При Ван Дейке защита стала несколько стабильнее

00:49

kolyan-beckham

7:1 на Энфилде не так то и позорно...

00:47

Спартач и че?

так то Спартак может и нормально сыграл. у себя даже в ничейку

00:47

zamzam85

Ливерпуль без Коутиньо в порядке, Барса с ним мучается. вот и пойми этот футбол)

00:45

Pablo_75

Кто там против Клоппа что-то имел? Ливерпуль реально суперклуб, ненамного слабее Сити того же.

00:40

shpasic

португальцам ещё повезло, что не семь.

00:40

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