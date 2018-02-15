Хет-трик Мане позволил "Ливерпулю" разгромить "Порту"

В матче первого тура 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде победил "Порту" – 5:0. Хет-триком в составе гостей отметился Садио Мане. Еще по мячу в сетку ворот португальского клуба отправил Мохамед Салах и Роберту Фирмину. Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 6 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:5 (0:2)

Голы: Мане, 25 (0:1). Салах, 29 (0:2). Мане, 53 (0:3). Роберту Фирмину, 69 (0:4). Мане, 85 (0:5).

"Порту" (Португалия): Жозе Са, Рикарду Перейра, Рейес, Маркано, Теллес, Марега, Эррера, Сержиу Оливейра, Отавиу (Корона, 46), Брахими (Уорис, 62), Соарес (Гонсалу Пасьенсия, 74).

"Ливерпуль" (Англия): Кариус, Александр-Арнолд (Гомез, 79), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон (Матип, 75), Вайналдум, Салах, Роберту Фирмину (Ингс, 80), Мане.

Судья: Орсато.

14 февраля. Порту. Стадион Драгау.