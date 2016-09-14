Хет-трик Агуэро помог "Манчестер Сити" разгромить "Боруссию" М

"Манчестер Сити" в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов разгромил менхенгладбахскую "Боруссию" – 4:0. Хет-трик оформил нападающий Серхио Агуэро. Отметим, что эта встреча должна была состояться вчера, однако была перенесена на сутки из-за ливня в Манчестере.

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа C

"Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" М (Германия) – 4:0 (2:0)

Голы: Агуэро, 8 (1:0). Агуэро, 28 - с пенальти (2:0). Агуэро, 77 (3:0). Ихеаначо, 90+1 (4:0).

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Отаменди, Стоунс, Коларов, Хесус Навас, Фернандинью, Де Брейне, Гюндоган (Клиши, 81), Стерлинг (Сане, 79), Агуэро (Ихеаначо, 83).

"Боруссия": Зоммер, Эльведи, Кристенсен, Вендт, Штробль, Крамер (Корб, 38), Дахуд, Штиндль (Траоре, 81), Джонсон, Хан (Азар, 59), Раффаэл.

Предупреждения: Крамер, 27. Отаменди, 48.

Судья: Кайперс (Голландия).

14 сентября. Манчестер. Стадион "Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)".