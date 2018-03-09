Хесус Навас не поможет "Севилье" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против "МЮ"

Полузащитник "Севильи" Хесус Навас из-за травмы пропустит ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает пресс-служба испанской команды.

Также 32-летний хавбек не сыграет в завтрашней встрече 28-го тура чемпионата Испании с "Валенсией". Навас получил травму бедра 25 февраля в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (2:5).

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Севильей" и "Манчестер Юнайтед" пройдет 13 марта в Англии. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

В нынешнем сезоне 32-летний Навас провел за "Севилью" 37 матчей во всех турнирах, забил 3 гола.