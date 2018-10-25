Хесус Корона: "Локомотив" доказал, что является хорошей командой, но "Порту" был лучше"

Вингер "Порту" Хесус Корона после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Локомотива" признался, что португальской команде не было легко. Также он отметил уровень соперника.

- Сегодня не было легко, - цитирует пресс-служба УЕФА Корону. - "Локомотив" доказал, что является хорошей командой, но мы были лучше и победили заслуженно. Был ли это лучший мой матч в сезоне? Не знаю, но я рад, что нам удалось взять три очка в этой непростой гостевой игре.