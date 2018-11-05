Хесус Корона: "Для "Порту" этот матч так же важен, как и для "Локо"

Полузащитник "Порту" Хесус Корона на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов рассказал о своем прогрессе и желании во второй раз обыграть "Локомотив".

– Можно ли сказать, что "Порту" почти вышел в плей-офф, поэтому матч с "Локо" будет не столь принципиальным?

– Мы должны завоевать эти три очка, этот матч так же важен, как и остальные. "Порту" всегда хочет побеждать и показывать хороший футбол.

– Эдер сказал, что игроки "Локомотива" выйдут с повышенной мотивацией, ведь это последний шанс зацепиться за плей-офф.

– Для "Порту" это точно такой же важный матч, поэтому наша мотивация ничем не будет отличаться.

– Лично у вас какая мотивация, учитывая, что в последнее время получаете много игрового времени?

– Мы все должны работать, чтобы получить шанс, и потом им воспользоваться. Пока получалось неплохо, буду продолжать в том же духе.

– Это ваш четвертый сезон в "Порту". Но предыдущие три играли нестабильно. Можно сказать, что этот сезон пока лучший в плане личных выступлений?

– Да, у меня была такая проблема – не всегда выступал хорошо, были спады. Но стараюсь, как могу. И в последних матчах действительно сильно прибавил. (Юлия Яковлева)​

"Порту" – "Локомотив": Лига чемпионов, 6 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 23.00 (мск)​ //

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