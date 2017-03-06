Хесе: "Сможет ли "Барселона" отыграть четыре мяча у "ПСЖ"? На такое способен только "Реал"

Нападающий "ПСЖ" Хесе, выступающий на правах аренды в "Лас-Пальмас", отметил, что парижане пройдут "Барселону" по итогам двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Париже завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

– Сможет ли "Барселона" отыграть четыре мяча у "ПСЖ"? На такое способен только "Реал", – цитирует ESPN Хесе. – Если бы "Реал" играл против "ПСЖ", тогда у меня были бы сомнения в итоговом результате противостояния. У "Барселоны" нет никаких шансов. В составе парижан выступают прекрасные игроки, которые здорово готовы физически. Эмери очень много работает с командой над тактическими аспектами игры. Для "Барселоны" будет крайне сложно не только забить четыре мяча, но и не пропустить.

Матч "Барселона" – "ПСЖ" состоится 8 марта и начнется в 22.45 по московскому времени.