Хердур Магнуссон: "У ЦСКА все еще есть шанс пройти в следующую стадию Лиги чемпионов"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" отметил, что у красно-синих есть шанс выйти в плей-офф. Российская команда занимает 3-е место в своей группе.

– У нас все еще есть шанс пройти в следующую стадию Лиги чемпионов, – цитируют "Известия" Магнуссона. – Мы надеемся, что наши соперники в борьбе за выход в плей-офф потеряют очки в оставшихся матчах. Однако мы должны думать о себе и быть предельно сосредоточенными на собственных играх. В первую очередь, конечно, речь о предстоящей встрече с "Викторией". Мы должны добиться победы.

ЦСКА – "Виктория": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 27 ноября, начало – в 20.55 (мск).