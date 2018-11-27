03:17 | Футбол — Лига чемпионов

Хердур Магнуссон: "У ЦСКА все еще есть шанс пройти в следующую стадию Лиги чемпионов"

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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" отметил, что у красно-синих есть шанс выйти в плей-офф. Российская команда занимает 3-е место в своей группе.

– У нас все еще есть шанс пройти в следующую стадию Лиги чемпионов, – цитируют "Известия" Магнуссона. – Мы надеемся, что наши соперники в борьбе за выход в плей-офф потеряют очки в оставшихся матчах. Однако мы должны думать о себе и быть предельно сосредоточенными на собственных играх. В первую очередь, конечно, речь о предстоящей встрече с "Викторией". Мы должны добиться победы.

ЦСКА – "Виктория": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 27 ноября, начало – в 20.55 (мск).

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Дополнительная информация

https://iz.ru/816553/sevastian-terletckii-dmitrii-laru/nuzhna-tolko-viktoriia-tcska-mozhet-dosrochno-obespechit-sebe-evrovesnu

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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