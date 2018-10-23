Хердур Магнуссон: "У ЦСКА есть шанс против "Ромы"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон отметил, что команда надеется на успех в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы". Игра состоится в Риме 23 октября.

- Думаю, у ЦСКА есть шансы в игре с "Ромой", - приводят "Известия" слова Магнуссона. - "Реал" обыграл римлян, потом они одолели "Викторию", а нам удалось победить мадридцев. Это говорит о том, что в нашей группе каждый может обыграть каждого. Тем не менее, всем понятно, что "Реал" и "Рома" – это очень сильные команды, но мы постараемся проявить свои лучшие качества. Конечно, нам будет не хватать нашего капитана - Игоря Акинфеева. Очень обидное удаление на последних минутах. Но у нас есть два других молодых вратаря, и они, действительно, неплохи. Думаю, они выложатся по-полной.