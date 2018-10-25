Хердур Магнуссон: "Сердца игроков ЦСКА со всеми, кто пострадал в римском метро"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью "Известиям" признался, что игроки расстроились, когда узнали о случившемся в римском метро перед матчем Лиги чемпионов с "Ромой". Из-за сломанного эсколатора несколько десятков человек получили травмы.

– На матч в Италию приехало много болельщиков ЦСКА. Чувствовали их поддержку?

– Во-первых, хочется сказать, что мы все знаем, что случилось перед игрой. Много людей получили серьезные травмы, и наши сердца со всеми, кто пострадал в этом прошествии в римском метро. К счастью, все живы.

Ребята в команде очень расстроились, узнав о случившемся. Надеемся, все, кто пострадал, будут сильны духом, будут бороться за свое здоровье и как можно скорее пойдут на поправку. Мы с ними. Что касается тех, кто болел за нас на трибунах, то мы, конечно, чувствовали их поддержку. Действительно, очень много людей приехало из России. Мы слышали их и хотим поблагодарить за помощь. Мы мечтали отблагодарить их тремя очками, но, увы, в это раз не получилось.

– Вы узнали о случившемся в метро еще до матча?

– Нет, только после игры. После матча я взял телефон, зашел в Twitter и прочел все эти печальные новости. Конечно, я был шокирован случившимся.

– Вы лично или кто-то еще из команды планируете оказать какую-то поддержку пострадавшим?

– Мы открыты для этого. Если пострадавшим нужна какая-то помощь, они могут к нам обратиться. ЦСКА – это одна большая семья, и я уверен, что клуб сделает вс для помощи своим болельщикам, чтобы они как можно скорее поправились и вернулись в строй.