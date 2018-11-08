Хердур Магнуссон: "Разве это вторая желтая? Это идеальный отбор"

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал судейство в домашнем матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/2019 с "Ромой" (1:2). На 55-й минуте игрок получил вторую желтую карточку и покинул поле.

- И это вторая желтая карточка? По моему, это выглядит как идеальный отбор, - написал игрок в своем Твиттере.

Исландец стал седьмым игроком красно-синих, удаленным в игре главного европейского турнира.

Is this worth a second yellow card?Looks like a perfect tackle imo @uefachampionsleague 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/4KBagOyjJ0 – Hörður B. Magnússon (@HordurM34) 8 ноября 2018 г.

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