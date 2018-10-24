Хердур Магнуссон: "Наши сердца с болельщиками ЦСКА, пострадавшими в Риме"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что сердца игроков армейской команды находятся с теми, кто пострадал во вчерашнем инциденте в метро Рима. На станции "Репубблика" обрушился эскалатор с болельщиками, которые ехали на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (0:3), в результате многие фанаты серьезно пострадали.

- Я очень расстроен тем, что некоторые армейские фанаты получили травмы в ходе инцидента в римском метро, - сказал Магнуссон в интервью клубной пресс-службе. - Читал, что у десяти болельщиков повреждения серьезные. Слава богу, никто не погиб. Наши сердца сейчас с ними, и мы надеемся, что все будет хорошо.

Очень плохо, что они не смогли посетить игру из-за этой истории, из-за проблем или ошибок. Но также я хотел бы поблагодарить всех, кто смог прийти. Очень много людей приехало в Рим из Москвы, чтобы поддержать нас. Жаль, что мы не смогли добыть для них победу.

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