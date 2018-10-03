Хердур Магнуссон: "Надеюсь, что сыграю с "Локомотивом"

Травмированный исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал победу армейского клуба над "Реалом" в Лиге чемпионов (1:0) и рассказал, когда планирует вернуться на поле.

- Ребята очень хотели победить. И мы сделали это. Конечно, расстроен, что не мог сегодня сыграть. Всегда тяжело смотреть за игрой с трибуны. Надеюсь, что я сыграю уже в следующем матче.

- Видели, что произошло в эпизоде с удалением Акинфеева?

- Я думал, что он говорил со своими игроками. Но судья решил иначе. Я думаю, что он не заслуживал две желтые и красную карточку. Нужно пересмотреть момент.

- Как идет ваше восстановление?

- Я чувствую себя хорошо, уже тренируюсь. Хочу сыграть с "Локомотивом", важно победить. Конечно, всегда хочется играть. Я хотел сыграть, но хорошо, что Бекао остался играть и не получил травму.

- Кто лучший был сегодня?

- Вся команда. Вся команда играла отлично, фанаты, все наши игроки, сотрудники, мы все заслужили эту победу.

- Что сейчас творится в раздевалке?

- Даже страшно представить! Тяжело было смотреть за тем, как мяч попадал в каркас ворот. Казалось, что сейчас попадет в сетку. (Александр Рогулев)