Хердур Магнуссон: "Надеемся взять три очка в следующей игре с "Ромой"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью "Известиям" признался, что рассчитывает на победу над "Ромой" в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов. На этой неделе красно-синие проиграли в Риме.
– Как оцените перспективы ЦСКА в ответной игре с "Ромой"?
– Думаю, у нас есть шанс достойно сыграть против итальянцев на своем поле. Играть в Москве при своих болельщиках всегда проще. Они всегда оказывают нам отличную поддержку. Надеемся взять три очка в следующей игре с "Ромой".
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https://iz.ru/804157/sevastian-terletckii/magnusson-nashi-serdtca-s-postradavshimi-v-rime
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