Хердур Магнуссон: "Надеемся взять три очка в следующей игре с "Ромой"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью "Известиям" признался, что рассчитывает на победу над "Ромой" в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов. На этой неделе красно-синие проиграли в Риме.

– Как оцените перспективы ЦСКА в ответной игре с "Ромой"?

– Думаю, у нас есть шанс достойно сыграть против итальянцев на своем поле. Играть в Москве при своих болельщиках всегда проще. Они всегда оказывают нам отличную поддержку. Надеемся взять три очка в следующей игре с "Ромой".