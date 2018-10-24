Хердур Магнуссон: "Играть и выигрывать в Риме всегда сложно, но у ЦСКА в запасе матч на своем поле"

Защитник ЦСКА​ Хердур Магнуссон после поражения от "Ромы" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что первый гол сыграл важную роль. По его мнению, красно-синие в домашней встрече могут обыграть римлян.

- Мы хорошо провели стартовый отрезок, покуда не пропустили первый гол, - цитирует пресс-служба УЕФА Магнуссона. - Мы постарались вернуться в игру, но соперник был сегодня слишком хорош. Играть и выигрывать в Риме всегда сложно, но у нас в запасе матч на своем поле. Конечно, мы недовольны собой и хотим победить в ответном матче. Мы молоды и постоянно обретаем новый опыт.

Мы уже обыгрывали "Реал", так что все возможно. Дома мы демонстрируем хороший футбол, а сопернику в Москве всегда труднее. У нас действительно отличные болельщики, которые поддерживают нас до конца. Я благодарен им, что они приехали сюда и оказывали нам поддержку, жаль только мы были недостаточно хороши.