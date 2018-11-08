Хердур Магнуссон: "ЦСКА сегодня наиграл на победу. Очень расстроен, что не удалось набрать три очка"

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал удаление, травму Мариу Фернандеса и судейство в домашнем матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/2019 с "Ромой" (1:2).

- Ужасное для ЦСКА начало матча. Травма Фернандеса, пропущенный гол. Видели момент удара?

- Да, был угловой, я был в штрафной. Не помню, кто забил, но для ЦСКА это было ужасно. Но мы вернулись в игру, создали больше моментов, чем "Рома". Старались сравнять ещё до перерыва – мяч не шёл в ворота.

- ЦСКА – молодая команда, но есть и опытные футболисты как Фернандес. Без него было тяжелее играть?

- Марио – топ-игрок. Конечно, без него было тяжело. Надеюсь, у него все будет в порядке.

- Есть какие-то новости о его самочувствии?

- Не уверен, насколько он выбыл. Надо ждать медицинского заключения. Марио – очень важный игрок для нас. Тяжело, когда команда лишается ключевых футболистов.

- После первого матча с "Ромой" было ощущение, что ЦСКА немного боится соперника. Не было страха перед более сильным соперником?

- Конечно, нет. Мы молодая команда и всегда голодны до побед. Сегодня мы выглядели лучше "Ромы", но взять три очка не смогли. Но впереди ещё два матча.

- Как можете прокомментировать судейство, эпизод со вторым голом и ваше удаление?

- Второй гол я увидел по телевизору, это определённо был офсайд. Флоренци получил мяч, находясь вне игры, и забил – это судейская ошибка. Я не виню судью, но второй гол и эпизод с моим удалением были неправильными. Судья подумал, что я хочу сыграть рукой. Да, мяч попал мне в руку, но это было неумышленно. "Дешёвая" желтая.

- Гончаренко сказал вам что-то после удаления?

- Ещё нет. Я очень горжусь командой, но играть вдесятером и ещё после потери Марио было тяжело. Я правда расстроен, что не удалось набрать три очка, потому что мы выглядели лучше "Ромы" и создали больше моментов, чем они.

После поражения от "Ромы" ЦСКА остался на третьем месте в таблице. Римляне набрали девять очков и поднялись на первое место. (Константин Колмаков)​