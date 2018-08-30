Хердур Магнуссон: "ЦСКА хочет добиться хорошего результата в Лиге чемпионов"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что его команда хочет добиться хорошего результата в Лиге чемпионов. Красно-синие попали в группу G, где встретятся с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень.

- Прежде всего, я очень рад выступить в Лиге чемпионов! - сказал Магнуссон в интервью клубной пресс-службе. -Я родом из маленькой страны, откуда пробиться на такой уровень объективно сложнее. Знаю, что на моей родине многие будут наблюдать за матчами ЦСКА, и горжусь этим – как и тем, что нам выпал шанс сыграть против мадридского "Реала", действующих победителей турнира и лучшей командой мира последних лет. Для нас это будет большим испытанием.

Одно для меня ясно как день: мы не просто собираемся выступить в ЛЧ, мы хотим добиться хорошего результата!

Даты группового турнира:

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря

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