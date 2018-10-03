Херардо Сеоане: "Все увидели разницу между претендентом на победу в Лиге чемпионов и командой из Швейцарии"

Главный тренер "Янг Бойз" Херардо Сеоане после поражения от "Ювентуса"​ (0:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов признался, что была видна сильная разница между командами.

- Хочу поздравить "Юве" с этой победой. Это была сложная игра, особенно после первого гола уже на пятой минуте, - цитирует Football Italia Сеоана. - Мы увидели разницу между командой, которая стремится выиграть Лигу чемпионов, и командой, которая сильна в швейцарской лиге, но впервые играет в этом турнире.

Индивидуальный уровень игроков тоже был совершенно разным. Мы знаем, чего нам не хватает, и что нам нужно изменить, но команда остается единой до конца. У нас был правильный менталитет, и мы разочарованы этим поражением.