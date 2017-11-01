08:30 | Футбол — Лига чемпионов

Хэллоуин Неймара: гол в Лиге чемпионов и праздник в образе "Джокера"


Нападающий "ПСЖ" Неймар забил второй гол своей команды в ворота "Андерлехта" (5:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а через несколько часов уже праздновал с друзьями Хэллоуин в образе "Джокера" – злодея из вселенной DC Comics, одного из главных врагов Бэтмена.

 

Joker 🃏

Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Окт 31 2017 в 5:24 PDT

 

Friends for Halloween 🃏

Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Окт 31 2017 в 5:47 PDT

Вместе с Неймаром праздник отмечали и его одноклубники, Дани Алвес и Кевин Трапп. Немецкий вратарь, очевидно, выбрал костюм вампира, а вот образ бразильского защитника расшифровке поддается с трудом. (Егор БЫЧКОВ)

 

@izabelgoulart @kevintrapp

Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Окт 31 2017 в 6:25 PDT

 

My bro @danialves

Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Окт 31 2017 в 6:06 PDT

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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