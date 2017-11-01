Хэллоуин Неймара: гол в Лиге чемпионов и праздник в образе "Джокера"

Нападающий "ПСЖ" Неймар забил второй гол своей команды в ворота "Андерлехта" (5:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а через несколько часов уже праздновал с друзьями Хэллоуин в образе "Джокера" – злодея из вселенной DC Comics, одного из главных врагов Бэтмена.

Joker 🃏 Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Окт 31 2017 в 5:24 PDT

Friends for Halloween 🃏 Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Окт 31 2017 в 5:47 PDT

Вместе с Неймаром праздник отмечали и его одноклубники, Дани Алвес и Кевин Трапп. Немецкий вратарь, очевидно, выбрал костюм вампира, а вот образ бразильского защитника расшифровке поддается с трудом. (Егор БЫЧКОВ)

@izabelgoulart @kevintrapp Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Окт 31 2017 в 6:25 PDT