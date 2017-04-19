Хедира пропустит следующий матч в Лиге чемпионов

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира получил желтую карточку в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". В связи с тем, что это предупреждение оказалось третьим для немца, следующую игру турнира он автоматически пропустит.

Отметим, что Хедира получил "горчичник" на 64-й минуте после того, как защитник команды Алекс Сандру потерял мяч вблизи своих ворот, пытаясь обвести нападающего Луиса Суареса между ног.

"Эта желтая карточка не Хедиры, а Сандру", – сказал комментирующий матч экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

"СЭ" ведет трансляцию встречи. Первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Главные цитаты Слуцкого о матче "Барселона" – "Ювентус" в одном месте