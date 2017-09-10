Хедира и Маркизио не помогут "Ювентусу" в матче с "Барселоной"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что полузащитники Клаудио Маркизио и Сами Хедира пропустят матч группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны". Под вопросом участие в предстоящей игре защитников Алекса Сандру и Джорджо Кьеллини, а также нападающего Марио Манджукича.

– Кьеллини должен вернуться в общую группу в воскресенье, – цитирует Football Italia Аллегри. Хедира и Маркизио точно вне игры. Под вопросом Сандру и Манджукич, а Куадрадо не сыграет из-за дисквалификации. В понедельник решим, по какой тактической схеме будем играть.

Матч "Барселона" – "Ювентус" состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.