Хайнкес вспомнил, как 20 лет назад выиграл Лигу чемпионов с "Реалом"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" сказал, что у него остались хорошие воспоминания от выступления в этом турнире. В качестве примера 72-летний немецкий специалист привел в пример финал сезона-1997/98, в котором "королевский клуб" под его руководством обыграл "Ювентус" (1:0).

В том финале в составе туринцев полный матч провел нынешний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

- У меня отличные воспоминания о Лиге чемпионов, например, о матче 1998 года в Амстердаме против "Ювентуса", - цитирует пресс-служба УЕФА Хайнкеса. - Это было фантастическое чувство: звучит финальный свисток, и "Реал" впервые за 32 года становится чемпионом Европы.

Матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.