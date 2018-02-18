Хави: "Реал" не играет, но побеждает "ПСЖ"

Полузащитник "Аль-Садда" Хави считает, что "ПСЖ" имел все шансы на победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). По мнению 38-летнего испанца, французский клуб "флиртовал" с соперником.

– "ПСЖ" флиртовал с "Реалом", – приводит So Foot слова Хави. – Мадридцы почти опустили руки, но затем вернулись в игру и забили два мяча. Нельзя транжирить моменты в матче против "Реала", иначе они наказывают. Хватит контратаки или углового. Но 3:1. Как они это сделали? Итог несправедлив. "ПСЖ" должен был побеждать или играть вничью.

Необъяснимо, но факт: "Реал" не играет, но побеждает. Главное отличие между этими клубами, что "Реал" умеет побеждать, когда играет плохо. Им все равно – доминируют они или нет. Философия "Реала" – побеждать. "ПСЖ" пытался контролировать игру, но это бесполезно, когда моменты не реализуются.