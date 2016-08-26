Хави Мартинес: "Хотим свести счеты с "Атлетико" уже в групповом турнире Лиги чемпионов"

Защитник "Баварии" Хави Мартинес заявил, что мюнхенцы намерены взять реванш у "Атлетико" уже на групповом турнире Лиги чемпионов. Напомним, что в минувшем сезоне мадридцы не пустили чемпионов Германии в финал турнира.

– Очень интересная группа, в которой "Атлетико" определенно самый сложный соперник, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Хави Мартинеса. - В прошлый сезон мы уже играли с этой командой, и у нас есть счеты. Хотим их свести уже в групповом турнире.