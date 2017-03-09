Хавьер Маскерано: "Я нарушал правила на Ди Марии, но мы прошли "ПСЖ" не из-за этого

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано признался, нарушал правила на форварде "ПСЖ" Анхеле Ди Марии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1). По итогам этой встречи каталонский клуб обыграл соперника по сумме двух матчей и вышел в следующий раунд турнира. Момент с Ди Марией произошел на 85-й минуте встречи, когда аргентинец выходил один на один с вратарем соперника.

– Конечно, я нарушал правила на Ди Марии, но мы смогли пройти "ПСЖ" не из-за этого момента, – цитирует Marca Маскерано. – Наверное, это лучший вечер, который когда-либо переживал в футболе.