Хавьер Маскерано: "В футболе не существует такого понятия, как реванш"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что в футболе не бывает реваншей. Каталонцы обыграли туринцев в финале турнира в 2015 году (3:1).

- Не думаю, что в футболе существует такое понятие, как реванш, - цитирует пресс-служба УЕФА Маскерано. - Есть новые возможности, но не реванш, ведь проигранное уже не вернешь. У "Ювентуса" появились новые игроки с финала 2015 года, то же самое касается нас, так что мы сосредоточены лишь на хорошей игре и положительном результате. О финале в Берлине думать не будем.