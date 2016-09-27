Хавьер Эрнандес - в стартовом составе "Байера" на матч с "Монако"

Нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес выйдет на поле с первых минут матча 2-го группового турнира Лиги чемпионов с "Монако". Полностью состав леверкузенцев выглядит следующим образом:

Бернд Лено - Беньямин Хенрикс, Емер Топрак, Джонатан Та, Лукас Бедер - Кевин Кампль, Чарльз Арангис, Хакан Чалханоглу, Юлиан Брандт - Хавьер Эрнандес, Кевин Фолланд.

Трансляция матча "Монако" - "Байер"