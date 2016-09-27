Хавьер Эрнандес - в стартовом составе "Байера" на матч с "Монако"

Нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес выйдет на поле с первых минут матча 2-го группового турнира Лиги чемпионов с "Монако". Полностью состав леверкузенцев выглядит следующим образом:
Бернд Лено - Беньямин Хенрикс, Емер Топрак, Джонатан Та, Лукас Бедер - Кевин Кампль, Чарльз Арангис, Хакан Чалханоглу, Юлиан Брандт - Хавьер Эрнандес, Кевин Фолланд.
Трансляция матча "Монако" - "Байер"
So startet die #Werkself gegen @AS_Monaco! #ASMB04 @ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/On7bAlsWLp– Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 27 сентября 2016 г.
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