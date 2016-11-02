13:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хавьер Эрнандес: "Не испытываю давления в связи с возвращением в Англию"

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Нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" заявил, что не намерен что-либо доказывать английским фанатам. Напомним, ранее мексиканец выступал за "Манчестер Юнайтед".

- Чувствую ли я особое давление в связи с возвращением в Англию? Нет, определенно нет, - цитирует Goal Эрнандеса. - В матчах за "Манчестер Юнайтед" я всегда пытался сделать все возможное. У меня был четвертый лучший результат в истории премьер-лиги по количеству голов по отношению к минутам на поле. Я получил много опыта, и теперь играю в одной из лучших команд Германии. Очень рад и очень счастлив.

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