11:18 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хавьер Эрнандес: "Модричу "Золотой мяч", пожалуйста!"

Нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес после финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" (1:4) заявил, что полузащитник мадридцев Лука Модрич заслужил "Золотой мяч". 31-летний хорват вышел на поле в стартовом составе и отметился голевой передачей.

"Модричу "Золотой мяч", пожалуйста! Великолепный! Замечательно!" - написал Эрнандес в Твиттере.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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