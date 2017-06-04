Хавьер Эрнандес: "Модричу "Золотой мяч", пожалуйста!"

Нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес после финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" (1:4) заявил, что полузащитник мадридцев Лука Модрич заслужил "Золотой мяч". 31-летний хорват вышел на поле в стартовом составе и отметился голевой передачей.
"Модричу "Золотой мяч", пожалуйста! Великолепный! Замечательно!" - написал Эрнандес в Твиттере.
Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"
Modric balón de oro por favor!!!!!!! Descomunal!!! Maravilloso!!!! @lm19official 👏🏽👏🏽👏🏽– Chicharito Hernandez (@CH14_) 3 июня 2017 г.