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18:40 | Футбол — Лига чемпионов

Хавбек "Янг Бойз": "Акинфеев впечатлил, но завтра его увидим"

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Полузащитник "Янг Бойз" Леонардо Бертоне на предматчевой пресс-конференции перед матчем квалификации Лиги чемпионов с ЦСКА заявил, что швейцарская команда постарается удивить вратаря Игоря Акинфеева. По его словам, российский голкипер хорошо проявил себя в первой игре (0:1).

- В первом матче впечатлил Акинфеев, - заявил Бертоне. - Не будем особо заморачиваться, чтобы его пробить, а просто создадим моменты и удивим его. Учитывая, что армейцы не так активно нападали, других не увидел в полной мере. (Евгений БЕЛОУСОВ, Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч ЦСКА и "Янг Бойз" состоится 23 августа. Начало встречи – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Чудо от Акинфеева. Подарок от "Янг Бойз"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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GeneralN

"ХАВБЕК "ЯНГ БОЙЗ": "АКИНФЕЕВ ВПЕЧАТЛИЛ, НО ЗАВТРА ЕГО УВИДИМ"" Конечно увидите, он же напротив будет))) Корректоры есть?))

19:02