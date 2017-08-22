Хавбек "Янг Бойз": "Акинфеев впечатлил, но завтра его увидим"

Полузащитник "Янг Бойз" Леонардо Бертоне на предматчевой пресс-конференции перед матчем квалификации Лиги чемпионов с ЦСКА заявил, что швейцарская команда постарается удивить вратаря Игоря Акинфеева. По его словам, российский голкипер хорошо проявил себя в первой игре (0:1).

- В первом матче впечатлил Акинфеев, - заявил Бертоне. - Не будем особо заморачиваться, чтобы его пробить, а просто создадим моменты и удивим его. Учитывая, что армейцы не так активно нападали, других не увидел в полной мере. (Евгений БЕЛОУСОВ, Павел ГУРЕВИЧ)