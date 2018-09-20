Хавбек ЦСКА Влашич попал в команду недели Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в команду недели Fantasy по итогам первого тура Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Накануне 20-летний хорват забил гол "Виктории" (2:2), который принес армейцам ничью.
Также в команду недели вошли вратарь Войцех Щенсны ("Ювентус"), защитники Марселу ("Реал"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Давид Алаба ("Бавария"), Жоау Канселу ("Ювентус"), полузащитники Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Миралем Пьянич ("Ювентус") и форварды Михаэл Крменчик ("Виктория") и Лионель Месси ("Барселона").
😎 Полузащитник @pfc_cska Никола Влашич - в Команде недели #UCLfantasy (на основе набранных очков) 👏#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/UgSsTz9KR7– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 сентября 2018 г.
Символическая сборная формируется из игроков, набравших в матчах наибольшее количество очков в игре Fantasy Football по Лиге чемпионов от PlayStation.
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2572388.html?iv=true