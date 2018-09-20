17:48 | Футбол — Лига чемпионов

Хавбек ЦСКА Влашич попал в команду недели Лиги чемпионов

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в команду недели Fantasy по итогам первого тура Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Накануне 20-летний хорват забил гол "Виктории" (2:2), который принес армейцам ничью. 

Также в команду недели вошли вратарь Войцех Щенсны ("Ювентус"), защитники Марселу ("Реал"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Давид Алаба ("Бавария"), Жоау Канселу ("Ювентус"), полузащитники Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Миралем Пьянич ("Ювентус") и форварды Михаэл Крменчик ("Виктория") и Лионель Месси ("Барселона"). 

 

Символическая сборная формируется из игроков, набравших в матчах наибольшее количество очков в игре Fantasy Football по Лиге чемпионов от PlayStation.

Никола Влашич: "Головин - это Головин. А я - Никола Влашич"

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2572388.html?iv=true

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