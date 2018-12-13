Хасан Салихамиджич: "Для зрителей матч с "Аяксом" определенно был захватывающим, но "Бавария" может играть лучше"

Спортивный директор "Баварии"​ Хасан Салихамиджич после ничьей с "Аяксом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:3) отметил, что игра получилась захватывающей.

– "Аякс" показал очень хорошую игру, они на протяжении всего матча оказывали на нас давление, – цитирует пресс-служба клуба Салихамиджича. – У нас не получалось свободно распоряжаться мячом. В первые 20 минут у нас было два, три хороших момента, которые мы не использовали. В результате мы отдали сопернику нити игры. Нам не удавалось перейти на чужую половину поля, такое не должно с нами происходить. Позитивным является тот факт, что мы сначала сделали счет 2:2, а затем 3:2. Но потом мы позволили сопернику сравнять и в итоге не были вознаграждены. Для зрителей это определенно был захватывающий матч, но мы можем играть лучше.