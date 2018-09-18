Хасан Кабзе: "Локомотив" – один из сильнейших клубов России на данный момент"

Бывший форвард сборной Турции и "Рубина" Хасан Кабзе считает "Локомотив" одним из лучших российских клубов. Сегодня красно-зеленые в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сыграют в Турции с "Галатасараем".

– "Локомотив" – один из сильнейших клубов России на данный момент, – цитируют "Известия" Кабзе. – Предстоящая игра должна получиться непростой для обеих команд. Если говорить о проблемах "Галатасарая", то этим летом они лишились своего забивного нападающего Бафетимби Гомиса. Тем не менее сейчас это один из сильнейших клубов в Турции. За него играет много сильных легионеров, а также игроков национальной сборной. "Локомотиву" будет нелегко в Турции, поскольку болельщики "Галатасарая" фантастически поддерживают свой клуб.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)