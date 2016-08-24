20:45 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Харт и Туре - в "старте" "Манчестер Сити" на матч со "Стяуа"

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Стал известен стартовый состав "Манчестер Сити" ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Стяуа". С первых минут на поле появится вратарь Джо Харт, для которого эта встреча станет первой в сезоне. Напомним, что с начала сезона основным голкипером в "Сити" является Вилли Кабальеро. Также на поле появится Яя Туре. В предыдущем поединке с румынской командой "горожане" одержали победу со счетом 5:0. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

"Манчестер Сити": Харт, Маффео, Стоунс, Коларов, Клиши, Фернанду, Туре, Делф, Нолито, Наваса, Ихеаначо.

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