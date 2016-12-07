Харри Реднапп: "Тоттенхэм" обыграет ЦСКА, потому что хочет выиграть Лигу Европы"

Экс-тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп в интервью "СЭ" отметил, что "шпоры" хотят выиграть Лигу Европы. По мнению специалиста, поэтому англичане сегодня возьмут верх над ЦСКА в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В свое предыдущем разговоре с корреспондентом редакции Реднапп угадал счет московского поединка между командами - 1:0 в пользу гостей.

– Мистер Реднапп, давайте все-таки по порядку. Как вы угадали счет в сентябре?

– (Смеется.) Я не знаю, как это вышло. Просто попал. И в среду "Тоттенхэм" тоже возьмет три очка, потому что намерен взять Кубок УЕФА!

– То есть покорить Лигу Европы.

– Да. У "шпор" есть все, чтобы весной стать лучшими в этом турнире. "Тоттенхэму" пора что-то выиграть, клуб заслуживает этого. Думаю, в премьер-лиге команда тоже поборется за первое место, но в Лиге Европы будет проще победить, пусть это и еврокубок.

– После поражения от "Монако" в прошлом туре Маурисио Покеттино подвергся критике за то, что не выставил сильнейший состав. Вы не думаете, что лондонцам попросту трудно выступать на нескольких фронтах?

– Согласен, тяжело постоянно выходить на поле два раза в неделю. Однако не поддерживаю эту критику, потому что тренер обязан настраивать футболистов на победу независимо от обстоятельств и внешних факторов. Если в среду "Тоттенхэм" уступит, то закончит свой путь в Европе и весной получит преимущество над конкурентами в борьбе за чемпионство в Англии, но намеренно проигрывать команда точно не станет.

– Сразу после жеребьевки вы назвали "Тоттенхэм" явным фаворитом группы. Что произошло – почему досрочно потеряны шансы на выход в 1/8 финала?

– Перед началом группового турнира я говорил, что главная проблема "шпор" – "Уэмбли". Чужой стадион, тихий, трибуны далеко от поля, там просто неуютно! Неудивительно, что "Тоттенхэм" потерпел поражения в обоих домашних матчах в Лиге чемпионов, ведь в родных стенах клуб на самом деле и не играл. И заметьте, что в чемпионате "шпоры" до сих пор ни разу не теряли три очка на "Уайт Харт Лейн"! (Гоша ЧЕРНОВ)