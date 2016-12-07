Харри Реднапп: "Если Акинфеев сыграет на ноль, отправлю вам в Россию бутылку вина"

Экс-тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против ЦСКА, который состоится в Лондоне 7 декабря, отметил, что "шпоры" обязательно забьют гол, а Игорь Акинфеев продлит свою антирекордную серию. На счету голкипера армейцев 42 матча этого тунира подряд, в которых он пропускал мячи.

- Что вы можете сказать о ЦСКА?

– (Вздыхает.) Честно говоря, мне ничем не запомнилась игра вашего чемпиона в первом матче.

– Хоть одного футболиста выделите?

– Нет. Никого не могу назвать. Но точно уверен в одном: никто из ЦСКА не усилил бы "Тоттенхэм".

– В той встрече последний матч в Лиге чемпионов провел один из лидеров армейцев Роман Еременко. Знаете, почему?

– Нет.

– Он дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

– Ничего себе! Не знал этого. Но, думаю, правильно, что его отстранили. Футболисты должны служить примером для молодежи, для детей, так что употреблять наркотики недопустимо. Я дал бы ему три года дисквалификации, а то и больше. В футбол надо играть в трезвом уме!

– Другой лидер ЦСКА Игорь Акинфеев пропускает в Лиге чемпионов уже 42 матча подряд.

– О боже мой! Что ж, в среду ему придется сыграть на предельном уровне, чтобы провести сухую встречу. Но я сомневаюсь, что у него получится – будет 43-я игра подряд с пропущенным мячом. Если сыграет на ноль – отправлю вам в Россию бутылку вина!

– Судьба бутылки зависит и от пары центральных защитников, а им далеко за тридцать. Не думаете, что они слишком стары для Лиги чемпионов?

– Дело не в возрасте. У ЦСКА хорошие защитники, но им придется противостоять Кейну, который выздоровел и набрал форму. Сейчас он забивает почти в каждом матче, и я не знаю, как его остановить. Разве что не дать выйти на поле! (Смеется.) Кстати, допускаю, что Покеттино оставит в запасе некоторых игроков основы, потому что в воскресенье "Тоттенхэму" предстоит битва с "Манчестер Юнайтед". Но даже в этом случае у ЦСКА не появятся шансы. Игра закончится со счетом 2:0 в пользу "шпор", а забьют Кейн и Алли. (Гоша ЧЕРНОВ)