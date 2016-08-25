22:15 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Харри Реднапп: "ЦСКА будет биться за второе место с "Байером"

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Бывший тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп уверен, что "шпоры" являются абсолютным фаворитом в своей лигочемпионской группе. Специалист уверен, что англичане выйдут в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира с первого места, а ЦСКА поборется с "Байером" за вторую строчку.

- Отличный жребий для "Тоттенхэма"! - отметил Реднапп. - Думаю, что "шпоры" - абсолютный фаворит группы, несмотря на то, что они были в третьей корзине. Остальные команды слабее.

- ЦСКА - лучший вариант из тех, кто мог попасться из первой корзины?

- Думаю, что да. Но в первой корзине слабых клубов не бывает. И ЦСКА - сильная команда, ведь это чемпион России.

- Вы предсказывали сборной России провал на Euro-2016. ЦСКА повторит ее судьбу?

- Думаю, что ЦСКА будет биться за второе место с "Байером", но предпочтение я отдам вашей команде. "Монако" займет четвертое место, а "Тоттенхэм" финиширует первым. В "шпорах" я не сомневаюсь. (Гоша ЧЕРНОВ)

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария" 

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Самый унылый чемпион...

Армейские болельщики с содроганием будут наблюдать за борьбой их клуба за второе место в группе с конца...А теперь без шуток, пора гнать легионеров из клубов метлой, хотя и можно под дулом маузера...

03:51

lime_still

1-Монако 2-Тоттенхэм 3-Байер 4-ЦСКА

01:11

lime_still

что он так монако опустил)))

01:09

aleksart-spb

космический пелемень опять в космос!

00:57

Трубадур

за второе место с конца?

23:20 25 августа

Vlаdimir

Надо наказывать!!!!

23:13 25 августа

Seraffim

Бейся ты за второе место, Реднапп с Байером,второе место для ЦСКА - не результат. ЦСКА всегда первый! ( по мнению армейских болельщиков)

23:01 25 августа

Сутра Бодуныч

Харя Рэднапа-типа экстрасенса,верить надо)))

22:36 25 августа

Тот самый Зануда

Дурень краснощёкий,эт с какого перепугу шпоры абсолютный фаворит группы?

22:35 25 августа

Vin benzin

опохмелись Гарри

22:33 25 августа

fireman32

Монако займет первое место в группе))

22:28 25 августа

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