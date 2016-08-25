Харри Реднапп: "ЦСКА будет биться за второе место с "Байером"

Бывший тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп уверен, что "шпоры" являются абсолютным фаворитом в своей лигочемпионской группе. Специалист уверен, что англичане выйдут в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира с первого места, а ЦСКА поборется с "Байером" за вторую строчку.
- Отличный жребий для "Тоттенхэма"! - отметил Реднапп. - Думаю, что "шпоры" - абсолютный фаворит группы, несмотря на то, что они были в третьей корзине. Остальные команды слабее.
- ЦСКА - лучший вариант из тех, кто мог попасться из первой корзины?
- Думаю, что да. Но в первой корзине слабых клубов не бывает. И ЦСКА - сильная команда, ведь это чемпион России.
- Вы предсказывали сборной России провал на Euro-2016. ЦСКА повторит ее судьбу?
- Думаю, что ЦСКА будет биться за второе место с "Байером", но предпочтение я отдам вашей команде. "Монако" займет четвертое место, а "Тоттенхэм" финиширует первым. В "шпорах" я не сомневаюсь. (Гоша ЧЕРНОВ)
Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария"
Самый унылый чемпион...
Армейские болельщики с содроганием будут наблюдать за борьбой их клуба за второе место в группе с конца...А теперь без шуток, пора гнать легионеров из клубов метлой, хотя и можно под дулом маузера...
03:51
lime_still
1-Монако 2-Тоттенхэм 3-Байер 4-ЦСКА
01:11
lime_still
что он так монако опустил)))
01:09
aleksart-spb
космический пелемень опять в космос!
00:57
Трубадур
за второе место с конца?
23:20 25 августа
Vlаdimir
Надо наказывать!!!!
23:13 25 августа
Seraffim
Бейся ты за второе место, Реднапп с Байером,второе место для ЦСКА - не результат. ЦСКА всегда первый! ( по мнению армейских болельщиков)
23:01 25 августа
Сутра Бодуныч
Харя Рэднапа-типа экстрасенса,верить надо)))
22:36 25 августа
Тот самый Зануда
Дурень краснощёкий,эт с какого перепугу шпоры абсолютный фаворит группы?
22:35 25 августа
Vin benzin
опохмелись Гарри
22:33 25 августа
fireman32
Монако займет первое место в группе))
22:28 25 августа