Харри Реднапп: "ЦСКА будет биться за второе место с "Байером"

Бывший тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп уверен, что "шпоры" являются абсолютным фаворитом в своей лигочемпионской группе. Специалист уверен, что англичане выйдут в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира с первого места, а ЦСКА поборется с "Байером" за вторую строчку.

- Отличный жребий для "Тоттенхэма"! - отметил Реднапп. - Думаю, что "шпоры" - абсолютный фаворит группы, несмотря на то, что они были в третьей корзине. Остальные команды слабее.

- ЦСКА - лучший вариант из тех, кто мог попасться из первой корзины?

- Думаю, что да. Но в первой корзине слабых клубов не бывает. И ЦСКА - сильная команда, ведь это чемпион России.

- Вы предсказывали сборной России провал на Euro-2016. ЦСКА повторит ее судьбу?

- Думаю, что ЦСКА будет биться за второе место с "Байером", но предпочтение я отдам вашей команде. "Монако" займет четвертое место, а "Тоттенхэм" финиширует первым. В "шпорах" я не сомневаюсь. (Гоша ЧЕРНОВ)

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария"