22:22 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Харри Реднапп: "Что в Англии знают о ЦСКА? Оттуда Муса перешел в "Лестер"

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Бывший тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп подчеркнул, что англичанам немногое известно о ЦСКА с которым "шпоры" сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов. Специалист только знает о том, что нападающий "Лестера" Ахмед Муса ранее выступал в составе армейцев.

- Что может помешать "шпорам" победить?

- "Уэмбли". "Тоттенхэм" будет не у себя дома, не на "Уайт Харт Лейн", а это очень важно. Понятно, что болельщики все равно будут поддерживать команду, но лучше бы стены были своими.

- Что в Англии знают о ЦСКА?

- Не очень много. Я слышал, что Ахмед Муса перешел в "Лестер" как раз из ЦСКА.

- Как он вам?

- Очень хороший нападающий, быстрый, он очень опасен для защитников. Да, пока он не забивает, но его время еще придет. Мусе подходит английский чемпионат, и, думаю, они сыграются с Варди. (Гоша ЧЕРНОВ)

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария" 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Багров

допускаю что Реднапп за это не в курсе

06:15

Блудный Свин

ещё мансити на своём поле глотнул )))

23:24 25 августа

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