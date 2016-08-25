Харри Реднапп: "Что в Англии знают о ЦСКА? Оттуда Муса перешел в "Лестер"

Бывший тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп подчеркнул, что англичанам немногое известно о ЦСКА с которым "шпоры" сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов. Специалист только знает о том, что нападающий "Лестера" Ахмед Муса ранее выступал в составе армейцев.

- Что может помешать "шпорам" победить?

- "Уэмбли". "Тоттенхэм" будет не у себя дома, не на "Уайт Харт Лейн", а это очень важно. Понятно, что болельщики все равно будут поддерживать команду, но лучше бы стены были своими.

- Что в Англии знают о ЦСКА?

- Не очень много. Я слышал, что Ахмед Муса перешел в "Лестер" как раз из ЦСКА.

- Как он вам?

- Очень хороший нападающий, быстрый, он очень опасен для защитников. Да, пока он не забивает, но его время еще придет. Мусе подходит английский чемпионат, и, думаю, они сыграются с Варди. (Гоша ЧЕРНОВ)

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария"