Харри Кейн вернулся к тренировкам перед матчем с "Реалом"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн вернулся к тренировкам в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала", сообщает ESPN. 24-летний грок получил мышечную травму 22 октября во встрече 9-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (4:1).

Форвард пропустил игру 10-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:1), а также встречу 4-го раунда Кубка лиги с "Вест Хэмом" (2:3). В текущем сезоне Кейн провел 12 матчей во всех клубных турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

Матч "Тоттенхэм" – "Реал" состоится завтра, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.