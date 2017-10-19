Харри Кейн: "В юности Роналду для меня был образцом для подражания"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:1) отметил, что для лондонцев выдалась отличная игра. По его словам, болельщики могут гордиться его командой.

– Роналду? Я попросил футболку у него в конце матча, – цитирует Mirror Кейна. – Когда я был подростком, он для меня был образцом для подражания. Я тоже дал ему свою футболку, правда, я не знаю, что он с ней сделает.

Матч против "Реала"? Для нас это была отличная ночь. Наши болельщики могут нами гордиться. Весь клуб может гордиться.

Похвала Зидана? Я положительно воспринимаю это. Я уже говорил, что позитивные комментарии только помогают нападающему, я стараюсь использовать это в качестве мотивации.