Харри Кейн: "В матче с "Боруссией" забил один из лучших голов в карьере"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после матча 1-го тура Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (3:1) отметил, что забил гол в очень важный для команды момент. По словам форварда, этот мяч стал одним из лучших в его карьере.

- Первый гол в ворота "Боруссии", наверное, один из лучших в моей карьере, - приводит пресс-служба УЕФА слова Кейна. - Я забил в очень важный момент. Соперник только отыгрался, а мы снова вышли вперед. Во втором тайме показали себя настоящими профессионалами. Могли снять все вопросы намного раньше, но и счет 3:1 нас устраивает.