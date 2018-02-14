Харри Кейн: "Тоттенхэм" продемонстрировал настоящий характер в матче с "Ювентусом"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн отметил характер своей команды, продемонстрированный в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:2). Лондонский клуб уступал 0:2, но благодаря двум мячам, один из которых забил Кейн, "Тоттенхэм" сравнял счет.

– Мы проигрывали 0:2 уже в девятой минуте, но сумели добиться отличного результата. Команда проявила характер, – цитирует официальный сайт УЕФА Кейна. – Я должен был забивать головой после подачи с левого фланга, но через несколько минут у меня появилась новая возможность и, к счастью, я сумел ею воспользоваться.