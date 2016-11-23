10:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Харри Кейн: "Тоттенхэм" должен был лучше играть дома, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов"

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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после поражения от "Монако" (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов выразил мнение, что "шпоры" должны лучше использовать преимущество своего поля. По словам форварда, именно неудачная игра дома не позволила лондонцам выйти в плей-офф самого престижного клубного европейского турнира.

- Два поражения в домашних матчах в Лиге чемпионов не имеют никакого оправдания. Стадион должен быть нашей крепостью, хоть мы и играем на "Уэмбли", - приводит Sky Sports слова Кейна. - "Тоттенхэм" должен создавать трудности для гостей и использовать преимущество своего поля. Нам не удалось сделать это.

В Лиге чемпионов непросто играть на выезде. "Монако" же знал, что ему нужно сделать. Обидное поражение. Мы были недостаточно хороши. Нам удалось сравнять счет, но монегаски тут же забили.

"Тоттенхэм" хотел бы выйти в плей-офф, но, оглядываясь, хочется сказать, что в домашних матчах нам было необходимо действовать лучше.

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