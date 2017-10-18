Харри Кейн: "Тоттенхэм" бы согласился на очко на "Сантьяго Бернабеу" в любой день"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:1) отметил, что его команда очень довольна результатом встречи. Он также добавил, что эта игра показывает командный прогресс английского клуба.

После трех матчей "Тоттенхэм" лидирует в группе Н, набрав одинаковое количество очков с "Реалом" и опережая его по дополнительным показателям.

– Мы счастливы. Конечно, они создавали моменты, но в целом мы играли хорошо и создавали им трудности, – приводит ESPN слова Кейна. – Мы согласились бы на очко на "Сантьяго Бернабеу" в любой день. Это показывает наш командный прогресс и ставит в хорошее положение в группе.

Когда у меня был момент, я думал, что все сделал правильно. Ударил так, как хотел, но Навас каким-то образом спас. Но это футбол. Иногда такие голы заходят, в этот раз вратарь сделал хороший сэйв. Мы довольны тем, что набрали очко.

Следующий матч "Тоттенхэм" и "Реал" проведут 1 ноября на "Уэмбли".