09:16 | Футбол — Лига чемпионов

Харри Кейн: "Тоттенхэм" бы согласился на очко на "Сантьяго Бернабеу" в любой день"


Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:1) отметил, что его команда очень довольна результатом встречи. Он также добавил, что эта игра показывает командный прогресс английского клуба.

 
Вторник. Марибор. &quot;Марибор&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; - 0:7. Забивая свой второй и четвертый ливерпульский гол, Мохамад САЛАХ сам оказался в сетке ворот."Ливерпуль" унизил "Марибор", "Сити" снова победил, "Тоттенхэм" выжил на "Бернабеу"

После трех матчей "Тоттенхэм" лидирует в группе Н, набрав одинаковое количество очков с "Реалом" и опережая его по дополнительным показателям.

– Мы счастливы. Конечно, они создавали моменты, но в целом мы играли хорошо и создавали им трудности, – приводит ESPN слова Кейна. – Мы согласились бы на очко на "Сантьяго Бернабеу" в любой день. Это показывает наш командный прогресс и ставит в хорошее положение в группе.

Когда у меня был момент, я думал, что все сделал правильно. Ударил так, как хотел, но Навас каким-то образом спас. Но это футбол. Иногда такие голы заходят, в этот раз вратарь сделал хороший сэйв. Мы довольны тем, что набрали очко.

Следующий матч "Тоттенхэм" и "Реал" проведут 1 ноября на "Уэмбли".

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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