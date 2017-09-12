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21:09 | Футбол — Лига чемпионов

Харри Кейн: "Не вижу причин, которые бы помешали "Тоттенхэму" пройти далеко в Лиге чемпионов"


Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" подчеркнул, что команда ждала старта в турнире. Форвард не видит причин, которые помешали бы "шпорам" выступить удачно.

– Выступление "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов получилось не таким, каким мы хотели. С этих поры мы ждали участия в турнире, потому что нам есть что доказывать, – приводит пресс-служба "шпор" слова Кейна. – Если мы выйдем из группы, то не вижу причин, которые бы не позволили пройти дальше.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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