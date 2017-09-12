Харри Кейн: "Не вижу причин, которые бы помешали "Тоттенхэму" пройти далеко в Лиге чемпионов"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" подчеркнул, что команда ждала старта в турнире. Форвард не видит причин, которые помешали бы "шпорам" выступить удачно.

– Выступление "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов получилось не таким, каким мы хотели. С этих поры мы ждали участия в турнире, потому что нам есть что доказывать, – приводит пресс-служба "шпор" слова Кейна. – Если мы выйдем из группы, то не вижу причин, которые бы не позволили пройти дальше.