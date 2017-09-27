Харри Кейн: "Каждый хет-трик - дополнительная награда для меня"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после победы над АПОЭЛ (3:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что его команда может гордиться этой встречей. Он также добавил, что "Тоттенхэм" превзошел соперника в реализации.

Отметим, что 24-летний Кейн отличился хет-триком в матче.

– Я и вся команда можем гордиться этим матчем. Стараюсь не уходить с поля без гола, и каждый хет-трик – это для меня дополнительная награда, – приводит BBC слова Кейна. – "Тоттенхэм" превзошел соперника в реализации, и этот компонент игры очень важен в Лиге чемпионов.

У нас солидный состав, и нужно быть готовым в любой момент выйти на поле. Победа на выезде со счетом 3:0 с любым соперником – это всегда хороший результат.