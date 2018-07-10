"Хапоэль" из Беэр-Шевы разгромил "Флору", кутаисское "Торпедо" победило "Шериф"

"Хапоэль" из Беэр-Шевы одержал разгромную победу над "Флорой" в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В другой встрече "Торпедо" из Кутаиси взяло верх над "Шерифом".

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

Первые матчи

"Флора" (Эстония) - "Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - 1:4 (0:2)

Голы: Саар, 18 (0:1). Цедек, 35 - с пенальти (0:2). Маман, 53 (0:3). Саппинен, 73 - с пенальти (1:3). Эзра, 85 (1:4).

"Торпедо" (Грузия) - "Шериф" (Молдавия) - 2:1 (1:1)

Голы: Бадибанга, 14 (0:1). Киркитадзе, 25 (1:1). Кухианидзе, 63 - с пенальти (2:1).